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25 січня 2021, 18:50 205

Питання Дубінського і призначення Вітренко: "слуги народу” зібралися на засідання фракції

25 січня 2021, 18:50 205
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За попередньою інформацією, засідання фракції буде тривати до 22 години
За попередньою інформацією, засідання фракції буде тривати до 22 години
Фото: із відкритих джерел
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У Києві розпочалося засідання правлячої фракції “Слуга народу”, на якому депутати планують обговорити низку важливих питань, в тому числі, питання накладення санкцій США на нардепа Олександра Дубінського.

Про це повідомляє видання Страна.UA, передає RegioNews.

Відомо, що засідання відбувається в доволі незвичайних умовах - великої явки депутатів, а ЗМІ повідомляють, що всім наказано здати телефони.

Також на засіданні присутній президент Володимир Зеленський, у якого сьогодні день народження.

З питань два найбільш скандальних - голосування за призначення Вітренко віце-прем'єром і міністром енергетики (голосів "слуг” не вистачає), а також ситуація з Дубінським, який потрапив під американські санкції. Сам Дубінський хоче, щоб фракція його підтримала в цій ситуації. Але глава Офісу президента в коментарі "Стране” припускає, що фракція може прийняти і зовсім інше рішення - виключити Дубінського”, - пише видання.

Як повідомляє 5 канал, Олександр Дубінський прийшов на засідання із своїм адвокатом Тетяною Костіною.

Також журналісти нагадали, що вчора, 24 січня заступниця голови фракції Євгенія Кравчук заявила, що не факт, що взагалі якесь рішення по Дубінському буде прийнято, але його позицію в будь-якому випадку заслухають та обговорять.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський буде присутній на засіданні фракції "Слуга народу" у понеділок.

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