Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу” через санкції

Він заявив про можливі важкі наслідки для президента Зеленського через те, що фракція "Слуга народу” не збирається на засідання з приводу санкцій

Він заявив про можливі важкі наслідки для президента Зеленського через те, що фракція "Слуга народу” не збирається на засідання з приводу санкцій

Фото: із відкритих джерел

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Дубінський, проти якого Сполучені штати Америки запровадили персональні санкції, заявив, що не планує виходити із провладної фракції, і що “для цього немає ніяких підстав”.

Про це Дубінський заявив під час пресконференції в агентстві УНІАН, яку він зібрав з приводу накладених на нього санкцій США, передає RegioNews.

Так, я критикую фракцію, комусь це часто не подобається, але це питання не для виключення, це питання для змін, які мають відбуватися всередині фракції, в політичній партії... Але якщо хтось прийме рішення про виключення мене з фракції - вона буде приречена після цього”, - заявив Дубінський.

Під час пресконференції Дубінський та його адвокат Тетяна Костіна заявили, що санкції проти нардепа були накладені нібито за заявами антикорупційної організації "Центр протидії корупції", якою керує активіст Віталій Шабунін.

Дубінський заявив, що збирається подавати позов до суду на "Центр протидії корупції", і зазначив, що вимагатиме порушення кримінальних справ проти керівників організації за статтею "державна зрада”.

Санкції за втручання у вибори США Олександр Дубінський назвав "аферою". Він заявляє, що не втручався в американські вибори, а з нардепом Деркачем він не спілкується.

Крім того, на думку нардепа, той факт, що фракція "Слуга народу” не збирається на засідання, щоб розглянути питання санкцій проти нього, може говорити про можливі "дуже тяжкі наслідки і для фракції і для президента Володимира Зеленського".

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх запровадили проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена”.

Наступного дня перший заступник керівника фракції Олександр Корнієнко повідомив, що у "Слузі народу” санкції проти Дубінського ще не обговорювали. У правлячій партії заявили, що зайняті "більш нагальними питаннями”.

Також і радник голови Офісу президента Подоляк повідомив, що Зеленський не буде реагувати на санкції щодо "слуги народу".

Сам Дубінський вимагає скликати фракцію "Слуги народу” через санкції проти нього. Накладення санкцій Дубінський назвав "брудною провокацією” з боку опонентів.

Також повідомлялося, що Дубінський відреагував на відмову фракції зібратися через санкції проти нього.