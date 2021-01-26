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26 січня 2021, 13:09 395

"Слуга народу” четверта у рейтингу партій, підтримка Зеленського теж просіла - опитування

26 січня 2021, 13:09 395
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Президентський рейтинг Володимира Зеленського складає вже менше 20%
Фото: Офіс президента
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Якби вибори президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року, найбільше голосів зміг би отримати Володимир Зеленський, за нього готові проголосувати 13,4% серед усіх опитаних і 19,8% серед тих громадян, які визначилися з вибором.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає RegioNews.

На другому місці за рівнем підтримки - п’ятий президент Петро Порошенко, якого підтримали б 10,6% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Далі йдуть Юля Тимошенко (відповідно, 8% і 11,8%), Юрій Бойко (7,4% і 11%), Ігор Смешко (6% і 8,9%), Віктор Медведчук (5% і 7,5%), Володимир Гройсман (3,9% і 5,8%).

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У другому турі виборів у парі Зеленський і Порошенко 30,6% серед усіх респондентів підтримали б Зеленського, а за Порошенка віддали б свій голос 24,9% респонденті. У перерахунку до тих, хто визначився з вибором, 55,2% підтримали б Зеленського, а 44,8% - Порошенка.

У парі Бойко і Порошенко 33,9% серед усіх респондентів проголосували б за Бойка, а 30,1% - за Порошенка. Серед тих, хто визначився з вибором, 53% голосують за Бойка, 47% - за Порошенка.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися в другій половині січня, найбільше голосів отримала б партія "ОПЗЖ", за яку готові віддати свій голос 15,7% серед усіх респондентів і 20,7% серед тих, хто визначився з вибором.

На другому місці – "Європейська солідарність", яку підтримують 11,6% серед усіх респондентів і 15,3% серед тих, хто визначився з вибором.

На третьому місці — ВО "Батьківщина" (відповідно, 9,5% і 12,6%). Провладна партія "Слуга народу" займає четверту сходинку у рейтингу і має підтримку відповідно 8,5% серед усіх респондентів і 11,2% серед тих, хто визначився з вибором.

Також можуть подолати бар’єр 5% партії "Сила і честь" (6,3% і 8,3%), "Голос" (4,2% і 5,6%) і "Українська стратегія Гройсмана" (4% і 5,3%).

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування 22 січня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,1%

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рейтинг президентської партії "Слуга народу" впав до 22%, а понад 20% громадян України негативно оцінили новорічне привітання президента Зеленського.

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