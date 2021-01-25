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25 січня 2021, 21:17 111

Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися, - ЗМІ

25 січня 2021, 21:17 111
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Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти із фракції, щоб не підставляти "Слугу народу"
Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти із фракції, щоб не підставляти "Слугу народу"
Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський просив вийти нардепа Олександра Дубінського із фракції "Слуга народу", той відмовився.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Українську правду"

Джерела в "Слузі народу" розповіли, що сьогодні присутній на засіданні фракції "Слуга народу" Зеленський мав 30-хвилинну суперечку з нардепом Дубінським.

Зеленський про Дубінського заявив, що той має піти із фракції, щоб не підставляти "Слугу народу" під удар і зазначив, що попереджав нардепа ще до санкцій, щоб той не ліз у тему плівок і не зв’язувався із Деркачем, бо той агент ФСБ. Також президент нагадав, що Дубінський "розколював фракцію весь час", і що його "журналістська діяльність" під час депутатства знижувала рейтинг і імідж фракції.

Джерела "Страны" наводять цитату з цієї зустрічі.

Фраза Зеленського звучала плюс-мінус наступним чином: Якби я опинився на місці Дубинського, щоб не проставляти фракцію, на період разбівательств, я б сам вийшов з фракції. Нехай рішення приймає фракція, - цитують джерела.

За Дубінського начебто вступився Бужанський.

Глава держави запропонував фракції зібрати голоси "за" та "проти" Дубінського, а сам готовий зустрітися з керівництвом фракції та обговорити, що робити далі.

Раніше передбачалося, що Зеленський буде присутній на засіданні фракції "Слуга народу" сьогодні увечері.

На ньому, ймовірно, збиралися розглядати питання Дубінського і призначення Вітренко. За попередньою інформацією, засідання фракції буде тривати до 22 години.

Згодом стало відомо, що зустріч Зеленського з фракцією закінчилася.

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