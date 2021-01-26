Арахамія пригрозив "слугам" виключенням, якщо не підтримають закон про референдум
Закон планують розглянути вже на цьому тижні
Закон планують розглянути вже на цьому тижні
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пригрозив виключенням народним депутатам, які не будуть голосувати за законопроєкт про референдум.
Як передає RegioNews, цю інформацію "РБК-Україна" підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Дійсно, таке повідомлення голова фракції написав у фракційний чат. Може ставитися питання про таку санкції за неголосування за президентський законопроект про референдум, який є і в програмі партії, і в програмі президента", - повідомила Кравчук.
Раніше повідомлялося, що "Слуги народу" на засіданні фракції обговорять законопроєкти про канабіс, зброю і борги за ЖКП.
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