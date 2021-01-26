Арахамія пригрозив "слугам" виключенням, якщо не підтримають закон про референдум

Як передає RegioNews, цю інформацію "РБК-Україна" підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Дійсно, таке повідомлення голова фракції написав у фракційний чат. Може ставитися питання про таку санкції за неголосування за президентський законопроект про референдум, який є і в програмі партії, і в програмі президента", - повідомила Кравчук.