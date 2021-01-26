Нацбанк предостерегает украинские банки от сотрудничества с Дубинским

Главный финансовый регулятор предупредил банки о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами

Главный финансовый регулятор предупредил банки о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами

Фото: из открытых источников

Национальный банк Украины уведомил украинские финансовые учреждения и банки о санкциях, которые были наложены Соединенными Штатами Америки против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на соответствующее письмо Нацбанка, передает RegioNews.

В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками", - говорится в тексте письма НБУ.

Под санкции попали 7 граждан Украины: депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший прокурор Константин Кулик, народный депутат 8 созыва Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

Также под санкциями оказались ООО "Эра Медиа", ИА "Онли Ньюз", ООО "Скептик" и сайт NABULeaks, связанные с народным депутатом Андреем Деркачем.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена”.

Наложение санкций Дубинский назвал "грязной провокацией” со стороны оппонентов. Позже Дубинский отреагировал на отказ фракции собраться из-за санкций против него.

18 января Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций. 5 декабря 2020 года сообщалось, что у Венедиктовой открыли дело о возможной госизмене нардепа Дубинского.

Также сообщалось, что Зеленский будет присутствовать на заседании фракции "Слуга народа". На нем собирались рассматривать вопрос Дубинского и назначения Витренко. Впоследствии стало известно, что встреча Зеленского с фракцией закончилась.

На встрече Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться, а Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

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