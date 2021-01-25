Зеленський буде присутній на засіданні фракції "Слуга народу" у понеділок, - ЗМІ
Фракція засідатиме сьогодні увечері
Фракція засідатиме сьогодні увечері
Президент України Володимир Зеленський буде на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" у понеділок увечері.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Так, президент буде на фракції", - повідомили у фракції.
За словами співрозмовника агентства, засідання розпочнеться о 18:00 і, як зазвичай, відбуватиметься у КВЦ "Парковий".
Раніше повідомлялося, що Дубінський вимагає скликати фракцію "Слуги народу” через санкції проти нього.
У відповідь на це керівник фракції Арахамія заявив, що спеціально з питання санкцій США проти Дубінського фракція "Слуга народу" не збиратиметься. Це питання розглянуть на черговому засіданні фракції.
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