Зеленський буде присутній на засіданні фракції "Слуга народу" у понеділок, - ЗМІ

Фракція засідатиме сьогодні увечері

Фракція засідатиме сьогодні увечері

Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський буде на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" у понеділок увечері.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Так, президент буде на фракції", - повідомили у фракції.

За словами співрозмовника агентства, засідання розпочнеться о 18:00 і, як зазвичай, відбуватиметься у КВЦ "Парковий".

Раніше повідомлялося, що Дубінський вимагає скликати фракцію "Слуги народу” через санкції проти нього.

У відповідь на це керівник фракції Арахамія заявив, що спеціально з питання санкцій США проти Дубінського фракція "Слуга народу" не збиратиметься. Це питання розглянуть на черговому засіданні фракції.