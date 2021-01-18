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18 січня 2021, 12:47 36

Дубінський відреагував на відмову фракції зібратися через санкції проти нього

18 січня 2021, 12:47 36
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Він заявив, що "вкрай здивований” неготовністю колег зібратися, щоб вислухати його позицію з цього питання
Він заявив, що "вкрай здивований” неготовністю колег зібратися, щоб вислухати його позицію з цього питання
Фото: із відкритих джерел
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Народний депутат Олександр Дубинський висловив здивування через небажання фракції “Слуга народу” зібратися для обговорення накладених на нього Сполученими Штатами Америки персональних санкцій.

Про це він написав у своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Вкрай здивований небажанням і не готовністю колег по фракції "Слуга Народу” зібратися, щоб обговорити необхідну реакцію на інсценовані неохайними опонентами санкцій Мінфіну США проти мене, які використовуються для дискредитації партії і Президента”, - заявив Дубінський.

Він назвав санкції США "безпідставними" і звинуватив голову фракції Давида Арахамію, що той "ховає голову в пісок, і відкладає цю вкрай необхідну насамперед для партії зустріч”.

Також Дубінський у своєму пості перейшов на українську мову, він зацитував уривок із свого звернення до голови фракції з приводу санкцій:

Зволікання з проведенням позачергового засідання фракції на цю тему може привести до вкрай негативних наслідків у вигляді дискредитації як партії "Слуга народу”, так і її парламентської фракції і Президента України”, - написав Дубінський.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх запровадили проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена”.

Наступного дня перший заступник керівника фракції Олександр Корнієнко повідомив, що у "Слузі народу” санкції проти Дубінського ще не обговорювали. У правлячій партії заявили, що зайняті "більш нагальними питаннями”.

Також і радник голови Офісу президента Подоляк повідомив, що Зеленський не буде реагувати на санкції щодо "слуги народу".

Сам Дубінський вимагає скликати фракцію "Слуги народу” через санкції проти нього. Накладення санкцій Дубінський назвав "брудною провокацією” з боку опонентів.

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