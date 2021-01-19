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19 січня 2021, 19:42 11

Дубінський наполягає на терміновій зустрічі з президентом

19 січня 2021, 19:42 11
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А ще нардеп відхрестився від акції під американським посольством нібито в його захист
А ще нардеп відхрестився від акції під американським посольством нібито в його захист
Фото з відкритих джерел
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Скандальний «слуга народу» вимагає від правоохоронних органів "негайно виявити організаторів і учасників цієї провокації» і не виключає причетність до неї частини оточення президента.

Про це написав народний депутат Олександр Дубинський в своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Дубинський назвав акцію на його захист під американським посольством "черговою провокацією".

Як ви розумієте, я жодного подібного захисту не потребую, а ті, хто це роблять, навмисне хочуть відвести від тих питань, які я порушував учора на своїй прес-конференції, - написав Дубінський.

Він зажадав від правоохоронних органів "негайно виявити організаторів і учасників цієї провокації, які свідомо створюють проблеми у взаєминах з нашим стратегічним партнером – США".

Також він наполягає на терміновій зустрічі з президентом. Необхідність такої зустрічі він аргументує тим, що "до цієї провокації має стосунок частина його оточення, яка працює проти інтересів Президента України".

Як повідомлялося сьогодні, у Венедиктової відкрили дві справи проти нардепа Дубінського.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Наступного дня перший заступник керівника фракції Олександр Корнієнко повідомив, що у "Слуги народу" санкції проти Дубінського ще не обговорювали. У правлячої партії заявили, що зайняті "більш нагальними питаннями".

Сам Дубінський вимагає скликати фракцію "Слуги народу" через санкції проти нього. Накладення санкцій Дубинський назвав "брудною провокацією" з боку опонентів. Пізніше Дубінський відреагував на відмову фракції зібратися через санкції проти нього.

18 січня Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції.

5 грудня 2020 року повідомлялося, що у Венедіктової відкрили справу про можливу держзраду нардепа Дубінського.

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