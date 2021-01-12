Зеленський не буде реагувати на санкції щодо "слуги народу" — радник голови Офісу президента
Радник голови ОП Подоляк заявив, що Зеленський і Офіс президента не мають наміру відповідати на санкції США стосовно Дубінського.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".
Президент України Володимир Зеленський і Офіс президента не мають наміру відповідати на санкції США стосовно депутата з партії "Слуга народу" Олександра Дубінського.
А чому саме президент має на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський - депутат. І первинна реакція - це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції "Слуга народу". Саме так правильно, - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, вчора США ввели санкції проти Дубинського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".