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12 січня 2021, 21:26 48

Зеленський не буде реагувати на санкції щодо "слуги народу" — радник голови Офісу президента

12 січня 2021, 21:26 48
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Михайло Подоляк вважає, що така реакція – прерогатива депутатського корпусу
Михайло Подоляк вважає, що така реакція – прерогатива депутатського корпусу
Фото з відкритих джерел
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Радник голови ОП Подоляк заявив, що Зеленський і Офіс президента не мають наміру відповідати на санкції США стосовно Дубінського.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

Президент України Володимир Зеленський і Офіс президента не мають наміру відповідати на санкції США стосовно депутата з партії "Слуга народу" Олександра Дубінського.

А чому саме президент має на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський - депутат. І первинна реакція - це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції "Слуга народу". Саме так правильно, - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, вчора США ввели санкції проти Дубинського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Сьогодні ж нардеп Корнієнко повідомив, що у "Слуги народу" санкції проти Дубинського ще не обговорювали. У правлячої партії заявили, що зайняті "більш нагальними питаннями".

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