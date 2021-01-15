Дубінський вимагає скликати фракцію "Слуги народу” через санкції проти нього

Накладення санкцій Дубінський назвав "брудною провокацією” з боку опонентів

Накладення санкцій Дубінський назвав "брудною провокацією” з боку опонентів

Фото: із відкритих джерел

Народний депутат Олександр Дубінський, проти якого були запроваджені персональні санкції через втручання у вибори президента США, вимагає скликати засідання провладної фракції "Слуга народу".

Про це в Telegram повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

Дубинський вимагає проведення позачергового засідання фракції щодо введених проти нього персональних санкцій. Підтримую. Дуже цікава історія”, - написав Качура.

У своєму листі до голови партії "Слуга народу” Давида Арахамії Дубінський заявляє про здійснення проти нього "брудної провокації” і стверджує, що санкції США були накладені через "завідомо брехливий донос в державні установи Сполучених Штатів Америки”.

Подібна ситуація вимагає від фракції її термінового обговорення та

отримання важливої інформації від мене особисто й здійснення дій по припиненню подібних провокацій і притягненню до відповідальності осіб, які ці провокації умисно вчиняли”, - пише Дубінський.

Він також заявляє, що ця ситуація використовується як предмет шантажу керівництва держави, а зволікання з проведенням засідання, зі слів Дубінського, "може привести до дискредитації партії "Слуга народу” і президента Зеленського".

Нагадаємо, США ввели санкції проти Дубинського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

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Нардеп Корнієнко повідомив, що у "Слуги народу" санкції проти Дубинського ще не обговорювали. У правлячої партії заявили, що зайняті "більш нагальними питаннями".

Пізніше радник глави Офісу президента заявив, що Зеленський не буде реагувати на санкції щодо "слуги народу".

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