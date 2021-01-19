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19 января 2021, 19:42 7

Дубинский настаивает на срочной встрече з президентом

19 января 2021, 19:42 7
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А еще нардеп открестился от акции под американским посольством якобы в его защиту
А еще нардеп открестился от акции под американским посольством якобы в его защиту
Фото из открытых источников
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Скандальный «слуга народа» требует от правоохранительных органов «немедленно выявить организаторов и участников этой провокации» и не исключает причастность к ней части окружения президента.

Об этом написал народный депутат Александр Дубинский в своём Telegram-канале, передаёт RegioNews.

Дубинский назвал акцию в его защиту под американским посольством "очередной провокацией".

Как вы понимаете, я ни в какой подобной защите не нуждаюсь, а те кто, это делают, умышленно хотят увести от тех вопросов, которые я поднимал вчера на своей пресс-конференции, - написал Дубинский.

Он потребовал от правоохранительных органов "немедленно выявить организаторов и участников этой провокации, осознанно создающих проблемы во взаимоотношениях с нашим стратегическим партнёром – США".

Также он настаивает на срочной встрече с президентом. Необходимость такой встречи он аргументирует тем, что "к этой провокации имеет отношение часть его окружения, которая работает против интересов Президента и Украины".

Как сообщалось сегодня, у Венедиктовой открыли два дела против нардепа Дубинского.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена”.

На следующий день первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко сообщил, что в "Слуге народа” санкции против Дубинского еще не обсуждали. В правящей партии заявили, что заняты "более насущными вопросами”.

Сам Дубинский требует созвать фракцию "Слуги народа” из-за санкций против него. Наложение санкций Дубинский назвал "грязной провокацией” со стороны оппонентов. Позже Дубинский отреагировал на отказ фракции собраться из-за санкций против него.

18 января Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

5 декабря 2020 года сообщалось, что у Венедиктовой открыли дело о возможной госизмене нардепа Дубинского.

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