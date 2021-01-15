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15 січня 2021, 21:59 25

Спеціально з питання санкцій США проти Дубінського фракція "Слуга народу" не збиратиметься, - Арахамія

15 січня 2021, 21:59 25
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Це питання розглянуть на черговому засіданні фракції
Це питання розглянуть на черговому засіданні фракції
Фото з відкритих джерел
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Питання санкцій Міністерства фінансів США проти народного депутата України з фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського буде розглянуто на найближчому засіданні фракції поряд з іншими актуальними питаннями.

Про це заявив глава фракції Давид Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Питання щодо пана Дубінського може бути розглянуто на найближчому засіданні фракції разом із іншими питаннями порядку денного. Але спеціально скликати з цього приводу позачергове засідання ми не будемо, - сказав Арахамія.

При цьому він зазначив, що поки невідомо, коли відбудеться засідання фракції.

Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх запровадили проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена”.

Наступного дня перший заступник керівника фракції Олександр Корнієнко повідомив, що у "Слузі народу” санкції проти Дубінського ще не обговорювали. У правлячій партії заявили, що зайняті "більш нагальними питаннями”.

Також і радник голови Офісу президента Подоляк повідомив, що Зеленський не буде реагувати на санкції щодо "слуги народу".

Сам же Дубінський вимагає скликати фракцію "Слуги народу” через санкції проти нього. Накладення санкцій Дубінський назвав "брудною провокацією” з боку опонентів.

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