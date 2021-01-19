У Венедіктової відкрили дві справи проти нардепа Дубінського - ЦПК

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що нема

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що нема

Фото: із відкритих джерел

Офіс генерального прокурора порушив проти народного депутата від фракції “Слуга народу” Олександра Дубінського дві кримінальні справи.

Про це заявили в громадській організації "Центр протидії корупції”, передає RegioNews.

Повідомляється, що проти нардепа нібито порушили справи щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що нема.

Офіс генпрокурора після звернень ЦПК, нарешті, розпочав проти Дубінського кримінальні провадження за двома статтями: ухилення від сплати податків; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", - заявили в ЦПК.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх запровадили проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена”.

Наступного дня перший заступник керівника фракції Олександр Корнієнко повідомив, що у "Слузі народу” санкції проти Дубінського ще не обговорювали. У правлячій партії заявили, що зайняті "більш нагальними питаннями”.

Сам Дубінський вимагає скликати фракцію "Слуги народу” через санкції проти нього. Накладення санкцій Дубінський назвав "брудною провокацією” з боку опонентів. Згодом Дубінський відреагував на відмову фракції зібратися через санкції проти нього.

5 грудня 2020 року повідомлялося, що у Венедіктової відкрили справу про можливу держзраду нардепа Дубінського.

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