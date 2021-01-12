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12 січня 2021, 14:15 193

У "Слузі народу” санкції проти Дубінського ще не обговорювали — Корнієнко

12 січня 2021, 14:15 193
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У правлячій партії заявили, що зайняті "більш нагальними питаннями”
Фото: із відкритих джерел
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Партія “Слуга народу” ще не обговорювала запровадження Сполученими Штатами санкцій проти народного депутата Олександра Дубінського, і цього питання ще не було на порядку денному політичної сили.

Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

За його словами, фракція не може зібратися на засідання через запровадження локдауну.

Вивчаємо питання, вчора тільки ввечері інформація з’явилась. Треба ще час, щоб зрозуміти, про що йдеться, і як на це можна реагувати. Але поки що навіть обговорень ніяких немає, бо свіжа інформація. Ми зайняті тарифами, зайняті більш нагальними питаннями”, – заявив Корнієнко.

Нагадаємо, США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у американські вибори.

Також повідомлялось, що Мінфін США запровадив санкції не лише проти низки українських громадян, а й проти медіа, пов'язаних із Деркачем.

санкції заява Слуга народа Олександр Дубінський Олександр Корнієнко
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