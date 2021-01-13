Санкції проти Дубінського і Ко: Єрмак обіцяє притягнути до відповідальності
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що всі причетні до втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки особи, проти яких недавно запровадили санкції, будуть притягнуті до відповідальності.
Про це він написав у Twitter, передає RegioNews.
Для ясності - незалежно від партійної приналежності ця адміністрація зробить все, що в її силах, щоб притягнути до відповідальності відповідальних за втручання у вибори в США”, - написав він.
Втім, у своєму повідомленні керівник Офісу президента не назвав жодних конкретних прізвищ.
For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 13, 2021
Нагадаємо, США ввели санкції проти Дубинського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".
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Нардеп Корнієнко повідомив, що у "Слуги народу" санкції проти Дубинського ще не обговорювали. У правлячої партії заявили, що зайняті "більш нагальними питаннями".
Пізніше радник глави Офісу президента заявив, що Зеленський не буде реагувати на санкції щодо "слуги народу".
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