Санкції проти Дубінського і Ко: Єрмак обіцяє притягнути до відповідальності

У Зеленського запевняють, що будуть карати за втручання у вибори в США після санкцій проти "слуги народу" Олександра Дубінського

У Зеленського запевняють, що будуть карати за втручання у вибори в США після санкцій проти "слуги народу" Олександра Дубінського

Фото: із відкритих джерел

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що всі причетні до втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки особи, проти яких недавно запровадили санкції, будуть притягнуті до відповідальності.

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