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13 січня 2021, 18:39 208

Санкції проти Дубінського і Ко: Єрмак обіцяє притягнути до відповідальності

13 січня 2021, 18:39 208
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У Зеленського запевняють, що будуть карати за втручання у вибори в США після санкцій проти "слуги народу" Олександра Дубінського
У Зеленського запевняють, що будуть карати за втручання у вибори в США після санкцій проти "слуги народу" Олександра Дубінського
Фото: із відкритих джерел
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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що всі причетні до втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки особи, проти яких недавно запровадили санкції, будуть притягнуті до відповідальності.

Про це він написав у Twitter, передає RegioNews.

Для ясності - незалежно від партійної приналежності ця адміністрація зробить все, що в її силах, щоб притягнути до відповідальності відповідальних за втручання у вибори в США”, - написав він.

Втім, у своєму повідомленні керівник Офісу президента не назвав жодних конкретних прізвищ.

Нагадаємо, США ввели санкції проти Дубинського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Мінфін США запровадив санкції не лише проти низки українських громадян, а й проти медіа, пов'язаних із Деркачем

Нардеп Корнієнко повідомив, що у "Слуги народу" санкції проти Дубинського ще не обговорювали. У правлячої партії заявили, що зайняті "більш нагальними питаннями".

Пізніше радник глави Офісу президента заявив, що Зеленський не буде реагувати на санкції щодо "слуги народу".

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