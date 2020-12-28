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28 грудня 2020, 12:42 471

Активісти під судом вимагають покарати Татарова та Венедіктову

28 грудня 2020, 12:42 471
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Сьогодні заступнику Єрмака Олегу Татарову мають обрати запобіжний захід 
Сьогодні заступнику Єрмака Олегу Татарову мають обрати запобіжний захід 
Фото: Telegram
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Під будівлею Вищого антикорупційного суду у Києві, де сьогодні відбувається судове засідання у справі заступника голови Офісу Президента Олега Татарова, відбувається акція "Татаров, за грати! Венедіктова, у відставку!".

Про це повідомляється у Facebook Руху опору капітуляції, передає RegioNews.

Активісти вимагають справедливого покарання для заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який фігурує у корупційній справі квартир для Нацгвардії.

Організатори акції протесту повідомляють, що після мітингу під судом планують відвідати Офіс Президента з вимогою відставки Ірини Венедіктової.

Генпрокурор Венедіктова перешкоджає врученню підозри Татарову і намагається "відмазати” Татарова від відповідальності за розкрадання 81 мільйона гривень на квартирах для нацгвардійців”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову. 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Також в Національному антикорупційному бюро заявили, що Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентний в історії України втручання в розслідування НАБУ тим, що забрав у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

суд Офіс президента протест митинг корупція в'язниця Олег Татаров
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