Татаров відреагував на підготовку вручення йому підозри

За інформацією ЗМІ, йому мають вручити підозру в корупції

За інформацією ЗМІ, йому мають вручити підозру в корупції

Фото: Telegram

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри.

Про це він написав в Telegram, передає RegioNews.

Татаров заявив, що голова НАБУ Артем Ситник такими діями нібито зводить із ним "особисті рахунки”.

У зв'язку з публікаціями в ЗМІ про наміри вручити мені підозру, ще раз заявляю свою публічну позицію. Ситник – це визнаний винним судом в корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки”, - написав Татаров.

Він також заявив, що "пройде цей шлях”, буде доводити свою невинуватість і "гідно відповість”.

Нагадаємо, 18 грудня ЗМі повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.