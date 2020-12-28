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28 декабря 2020, 12:42 484

Активисты под судом требуют наказать Татарова и Венедиктову

28 декабря 2020, 12:42 484
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Сегодня заместителю Ермака Олегу Татарову должны избрать меру пресечения
Сегодня заместителю Ермака Олегу Татарову должны избрать меру пресечения
Фото: Telegram
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Под зданием Высшего антикоррупционного суда в Киеве, где сегодня проходит судебное заседание по делу заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова, проходит акция "Татаров, за решетку! Венедиктова, в отставку!".

Об этом сообщается в Facebook Движения сопротивления капитуляции, передает RegioNews.

Активисты требуют справедливого наказания для заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, который фигурирует в коррупционном деле квартир для Нацгвардии.

Организаторы акции протеста сообщают, что после митинга под судом планируют посетить Офис Президента с требованием отставки Ирины Венедиктовой.

Генпрокурор Венедиктова препятствует вручению подозрения Татарову и пытается "отмазать" Татарова от ответственности за хищение 81 миллиона гривен на квартирах для нацгвардейцев", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря СМИ сообщили, что САП выписало подозрение заместителю Ермака Олегу Татарову. 22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ будет просить суд арестовать Татарова с правом на залог.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ. 24 декабря Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Офиса президента Олегу Татарову. Решение принято в связи с неразберихой после передачи дела в Службе безопасности Украины.

НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Олег Татаров также отреагировал на информацию о том, что председатель САП подписал вручение ему подозрения, он будет доказывать свою невиновность и пообещал "достойно ответить".

Впоследствии НАБУ сообщило подозрение в коррупции заместителю Ермака Олегу Татарову. 21 декабря заместитель Ермака Татаров пришел в НАБУ по повестке.

Дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова забрали с НАБУ и передали в СБУ.

Также в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что Офис генерального прокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательстве в расследование НАБУ тем, что забрал у бюро дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

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