Голова КСУ Тупицький не з'явився в Офіс генпрокурора для вручення підозри

Повідомлення про підозру голові КСУ направили поштою

Повідомлення про підозру голові КСУ направили поштою

Фото: з відкритих джерел

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький 28 грудня не прийшов до Офісу Генерального прокурора, куди його викликали для вручення підозри.

Як передає RegioNews, про це у коментарі "Радіо Свобода" повідомила начальниця Управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Сюзанна Савчук.

Через те, що Тупицький не з'явився до ОГП, повідомлення про підозру йому направили поштою.

Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а у випадку неможливості вручення направляється поштою в той самий день. З часу відправлення голова КСУ вважається підозрюваним у підкупі свідка, а також в завідомо неправдивих показаннях свідка, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 386 та ч.2 ст. 384 та КК України", – сказала Савчук.

Окрім того, у пресслужбі зазначають, що відправили клопотання до президента Зеленського щодо відсторонення голови КСУ зі своєї посади у зв'язку з тим, що він проігнорував виклик на допит.

Нагадаємо, 24 грудня голова Конституційного суду України Олександр Тупицький отримав повістку про виклик в Офіс генерального прокурора.