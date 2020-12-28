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Голова КСУ Тупицький не з'явився в Офіс генпрокурора для вручення підозри
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28 грудня 2020, 12:00 53

Голова КСУ Тупицький не з'явився в Офіс генпрокурора для вручення підозри

28 грудня 2020, 12:00 53
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Повідомлення про підозру голові КСУ направили поштою
Повідомлення про підозру голові КСУ направили поштою
Фото: з відкритих джерел
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Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький 28 грудня не прийшов до Офісу Генерального прокурора, куди його викликали для вручення підозри.

Як передає RegioNews, про це у коментарі "Радіо Свобода" повідомила начальниця Управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Сюзанна Савчук.

Через те, що Тупицький не з'явився до ОГП, повідомлення про підозру йому направили поштою.

Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а у випадку неможливості вручення направляється поштою в той самий день. З часу відправлення голова КСУ вважається підозрюваним у підкупі свідка, а також в завідомо неправдивих показаннях свідка, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 386 та ч.2 ст. 384 та КК України", – сказала Савчук.

Окрім того, у пресслужбі зазначають, що відправили клопотання до президента Зеленського щодо відсторонення голови КСУ зі своєї посади у зв'язку з тим, що він проігнорував виклик на допит.

Нагадаємо, 24 грудня голова Конституційного суду України Олександр Тупицький отримав повістку про виклик в Офіс генерального прокурора.

суд Офіс генпрокурора прокуратура кримінальна справа КСУ
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