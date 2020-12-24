Справа Татарова: у НАБУ заявили про безпрецедентне втручання Офісу генпрокурора в розслідування

Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, заявляють в бюро

Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, заявляють в бюро

Фото: з відкритих джерел

У Національному антикорупційному бюро заявили, що Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування НАБУ тим, що забрав у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування НАБУ. 23 грудня заступник генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника ОПУ від Національного бюро до Служби безпеки України. Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі", - йдеться у заяві НАБУ.

У бюро нагадали, що закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування. Таким чином, в бюро вважають, що Офіс генпрокурора свідомо ухвалив незаконне рішення, яке грубо суперечити вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Сьогодні о 12:30 Вищий антикорупційний суд України мав обрати топпосадовцю Офісу президента запобіжний захід. Зважаючи на його ключову роль у корупційній схемі, слідство клопотало про тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн. Щоб унеможливити обрання запобіжного заходу, справу для розслідування передали СБУ, довівши цей факт до відома прокурорів САП о 9 ранку”, - додали в бюро.

У НАБУ вважають, що Офіс генпрокурора став на особистий захист Татарова, замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Нагадаємо, 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня Заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.