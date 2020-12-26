Нардепам від "Слуги народу" роздали тези, як "правильно" коментувати справу Татарова - ЗМІ

Про причетність Татарова до будь-яких злочинів говорити передчасно, вважають у партії

Про причетність Татарова до будь-яких злочинів говорити передчасно, вважають у партії

Фото: з відкритих джерел

Народним депутатам від партії "Слуга народу" роздали тези про те, як на ефірах коментувати справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Бабель".

Так, згідно з отриманим документом, нардепи повинні стверджувати, що НАБУ не має ніяких звинувачень проти Татарова, які стосувалися його роботи в ОП, адже це справа стосується періоду 2017 року, коли він працював юристом.

Також автори документа відзначають, що посадові обов'язки Татарова в Офісі президента не передбачають ніякої можливості контролю за діяльністю правоохоронних органів і НАБУ.

Тому не тільки некоректно, але і просто неправда - говорити, ніби Татаров може контролювати діяльність правоохоронців. Офіс президента - це допоміжний орган, основне завдання якого - забезпечувати діяльність президента України", - радять в ефірних тезах.

Аналітики партії вказують, що Татаров написав заяву про тимчасове припинення його посадових обов'язків заступника керівника ОП, щоб уникнути будь-яких звинувачень в конфлікті інтересів і в політичному тиску.

Татаров захищатиметься як приватна особа. Призупинення посадових обов’язків означає, що на певний час, який необхідний для завершення цієї ситуації, знімається навіть гіпотетична підозра, що Татаров може використати своє службове становище для захисту себе від звинувачень НАБУ", - пояснили в СН.

Крім цього, в документі наголошується, що говорити про причетність Татарова до будь-яких злочинів передчасно, тому що судді Антикорупційного суду ще не оцінювали матеріали, зібрані НАБУ.

Пряму відповідальність за розвал "Укрбуду" несе Микитась, який керував компанією так, що вона збанкрутувала. Є багато повідомлень про те, що за рахунок "Укрбуду" Микитась оплачував своє розкішне життя... Якби Микитась цього не робив, грошей на добудову житлових будинків вистачило б", – заявляють автори тез.

Депутатам порадили говорити про можливу несправедливість, якщо Микитась "в обмін на вигідні НАБУ свідчення" уникне взагалі будь-якої відповідальності.

Раніше повідомлялося, що справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ. 24 грудня Вищий антикорупційний суд переніс засідання по обранню запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову. Рішення ухвалено у зв'язку з плутаниною після передачі справи Службі безпеки України.

Нагадаємо, 22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що НАБУ проситиме суд арештувати Татарова із правом на заставу.

18 грудня ЗМІ повідомили, що САП виписало підозру заступнику Єрмака Олегу Татарову.

НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Олег Татаров також відреагував на інформацію про те, що голова САП підписав вручення йому підозри, він буде доводити свою невинність і пообіцяв "гідно відповісти".

Згодом НАБУ повідомило підозру в корупції заступнику Єрмака Олегу Татарову. 21 грудня заступник Єрмака Татаров прийшов до НАБУ за повісткою.

Справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова забрали з НАБУ і передали в СБУ.

Також в Національному антикорупційному бюро заявили, що Офіс генерального прокурора здійснює безпрецедентний в історії України втручання в розслідування НАБУ тим, що забрав у бюро справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова.