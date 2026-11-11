На Волині жінка вбила чоловіка чашкою
На Волині судили жінку за вбивство чоловіка. Це сталось через сварку
Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, 48-річна жінка та 50-річний чоловік мали застілля з алкоголем. У п'яному стані вона під час сварки вдарила чоловіка по голові керамічною чашкою. Внаслідок отриманих травм та масивною кровотрати чоловік помер.
"Ратнівський районний суд, визнавши жінку винуватою у вчиненні цього злочину, призначив їй покарання у виді 8 років позбавлення волі", - кажуть в прокуратурі.
Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила його.
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