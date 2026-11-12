Зірка "Парочки слідчих" зізналась про проблеми зі здоров'ям

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Українська акторка відверто розповіла, які вона пережила проблеми зі здоров'ям. Це сталось після емоційно складної кінороботи

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Юлія Буйновська розповіла, що після одного з проєктів вона дізналась про серйозний діагноз: діабет другого типу. За її словами, захворювання виявили на тлі сильного стресу. Згодом їй вдалося досягти ремісії.

"Це дуже драматична роль. Це важка роль. У мене після неї діабет виявили. Виявляється, від стресу може бути. Ось так до мене "приплив" діабет другого типу. Я його вилікувала. Ніхто не очікував", - каже акторка.

За її словами, вона глибоко занурюється в своїх персонажів. З часом акторка зрозуміла, що така емоційна залученість може мати цілком реальні наслідки для її організму.

"На цукровий діабет я не була готова, скажімо так. Тому я так сильно до здоров’я зараз прискіплива. Бо виявляється, через ось такі стреси — а це мої нерви, переживання, коли ти постійно хорониш людей у своїй голові, у своїй грі — мозок уже не відрізняє правду від вигаданого", - пояснила Юлія Буйновська.

Нагадаємо, раніше співак MELOVIN розповідав про свій досвід з діабетом. За його словами, уже тривалий час він відмовляється від алкоголю. Він зазначив, що тепер його здоров'я стає краще.