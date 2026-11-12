Зірка "Парочки слідчих" зізналась про проблеми зі здоров'ям
Українська акторка відверто розповіла, які вона пережила проблеми зі здоров'ям. Це сталось після емоційно складної кінороботи
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
Юлія Буйновська розповіла, що після одного з проєктів вона дізналась про серйозний діагноз: діабет другого типу. За її словами, захворювання виявили на тлі сильного стресу. Згодом їй вдалося досягти ремісії.
"Це дуже драматична роль. Це важка роль. У мене після неї діабет виявили. Виявляється, від стресу може бути. Ось так до мене "приплив" діабет другого типу. Я його вилікувала. Ніхто не очікував", - каже акторка.
За її словами, вона глибоко занурюється в своїх персонажів. З часом акторка зрозуміла, що така емоційна залученість може мати цілком реальні наслідки для її організму.
"На цукровий діабет я не була готова, скажімо так. Тому я так сильно до здоров’я зараз прискіплива. Бо виявляється, через ось такі стреси — а це мої нерви, переживання, коли ти постійно хорониш людей у своїй голові, у своїй грі — мозок уже не відрізняє правду від вигаданого", - пояснила Юлія Буйновська.
Нагадаємо, раніше співак MELOVIN розповідав про свій досвід з діабетом. За його словами, уже тривалий час він відмовляється від алкоголю. Він зазначив, що тепер його здоров'я стає краще.