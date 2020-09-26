Катастрофа АН-26 під Харковом: останні подробиці

На борту літака перебувало 27 осіб - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба і 7 членів екіпажу.

На борту літака перебувало 27 осіб - 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба і 7 членів екіпажу.

Фото: ДСНС

У справі про катастрофу військового літака АН-26 у Харківській області призначили понад 50 експертиз.

Про це стало відомо за підсумками засідання Кабінету міністрів, передає RegioNews.

На місці аварії працює слідча група на чолі з Державним бюро розслідувань - понад 50 слідчих. Призначено вже на сьогодні понад 50 експертиз різного плану", - повідомив віце-прем'єр-міністр і голова Урядової комісії із розслідування обставин катастрофи Олег Уруський.

Він додав, що слідчі органи здійснили виїмку всіх документів, які будуть залучені до проведення слідчих дій. Крім того, власну комісію для розслідування причин катастрофи створило Міністерство оборони.

Також Уруський повідомив, що ідентифікація тіл загиблих у катастрофі займе до трьох тижнів, оскільки тіла вкрай понівечені.

Тіла знаходяться у вкрай понівеченому стані. Фактично усі вони обгорілі. І на сьогоднішній момент ідентифікацію жодного тіла здійснити не вдалося", - сказав він.

Уруський також додав, що "чорні скриньки" літака розміщені у хвості літака, і поки що до них немає доступу. Він зазначив, що представники ДСНС зможуть дістатися до бортових самописців, як тільки будуть завершені роботи з тілами загиблих.

За словами заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, місце авіакатастрофи оглядатимуть мінімум два дні, а уламки шукають у радіусі 5 км.

Найскладніша ситуація сьогодні у нас з ідентифікацією тіл, тому що, на жаль, всі обгорілі. Будемо призначати по всіх тілах ДНК-експертизи, якнайшвидше залучати всіх експертів, щоб можна було ідентифікувати людей і вжити подальших заходів", - сказав Татаров.

Він також повідомив, що у зв'язку з катастрофою літака президент України Володимир Зеленський доручив провести перевірку всіх оборонних контрактів, які пов'язані із закупівлею військової техніки.

Президент також видав розпорядження про припинення всіх навчальних польотів до з'ясування причин катастрофи.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, звіт Урядової комісії про результати розслідування авіакатастрофи військового літака в Харківській області має бути підготовлений до 25 жовтня.

Також у пресслужбі СБУ повідомили, що працівники української спецслужби відтворили хронологію катастрофи військового літака АН-26.

Відомо, що навчальні польоти почалися 25 вересня о 18:50 і повинні були тривати до 22:50. За попередньою інформацією, курсанти безпосередньо не здійснювали керування літаком.

Після проходження частини маршруту в 20:38 він (командир екіпажу - ред.) доповів керівнику польотів про відмову лівого двигуна, о 20:40 - запросив заходження на посадку, в 20:43 - пройшов дальній привід, о 20:45 - сталася авіакатастрофа", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

За станом на 23.00 25 вересня відомо про 22-х загиблих і чотирьох виживших, які у вкрай важкому стані госпіталізовані в лікарню, рятувальна операція триває.

Відомо, що президент Володимир Зеленський прибуде на місце авіакатастрофи під Харковом .

Джерело в Міноборони припустило, що причиною падіння літака могла стати несправність двигуна.

По состоянию на утро 26 сентябр спасатели нашли "черные ящики" и еще одно тело, на месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Також за фактом катастрофи літака була відкрита кримінальна справа.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. Як повідомили в ДСНС, на місці аварії було знайдено тіла ще двох курсантів, таким чином, рятувальники знайшли тіла всіх загиблих.