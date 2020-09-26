Катастрофа Ан-26 под Харьковом: последние подробности

На борту самолета находилось 27 человек - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.

На борту самолета находилось 27 человек - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.

Фото: ГСЧС

По делу о крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области назначили более 50 экспертиз.

Об этом стало известно по итогам заседания Кабинета министров, передает RegioNews.

На месте аварии работает следственная группа во главе с Государственным бюро расследований - более 50 следователей. Назначены уже на сегодня более 50 экспертиз разного плана", - сообщил вице-премьер-министр и глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский.

Он добавил, что следственные органы провели выемку всех документов, которые будут привлечены к проведению следственных действий. Кроме того, собственную комиссию для расследования причин катастрофы создало Министерство обороны.

Также Уруский сообщил, что идентификация тел погибших в катастрофе займет до трех недель, поскольку тела крайне изувечены.

Тела находятся в крайне изувеченном состоянии. Фактически все они обгоревшие. И на сегодняшний момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось", - сказал он.

Уруский также добавил, что "черные ящики" самолета размещены в хвосте самолета, и пока к ним нет доступа. Он отметил, что представители ГСЧС смогут добраться до бортовых самописцев, как только будут завершены работы с телами погибших.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, место авиакатастрофы будут осматривать минимум два дня, а обломки ищут в радиусе 5 км.

Самая сложная ситуация сегодня у нас с идентификацией тел, потому что, к сожалению, все обгоревшие. Будем назначать по всем телам ДНК-экспертизы, как можно скорее привлекать всех экспертов, чтобы можно было идентифицировать людей и принять дальнейшие меры", - сказал Татаров.

Он также сообщил, что в связи с катастрофой самолета президент Украины Владимир Зеленский поручил провести проверку всех оборонных контрактов, связанных с закупкой военной техники.

Президент также подписал распоряжение о прекращении всех учебных полетов до выяснения причин катастрофы.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отчет правительственной комиссии о результатах расследования авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области должен быть подготовлен к 25 октября.

Также в пресс-службе СБУ сообщили, что работники украинской спецслужбы воссоздали хронологию катастрофы военного самолета АН-26.

Известно, что учебные полеты начались 25 сентября в 18:50 и должны были продолжаться до 22:50. По предварительной информации, курсанты непосредственно не совершали управления самолетом.

После прохождения части маршрута в 20:38 он (командир экипажа - ред.) доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 - запросил заход на посадку, в 20:43 - прошел дальний привод, в 20:45 - произошла авиакатастрофа", - сообщили в СБУ.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

По состоянию на 23.00 25 сентября известно о 22-х погибших и четырех выживших, которые в крайне тяжелом состоянии госпитализированы в больницу, спасательная операция продолжается.

Известно, что президент Владимир Зеленский прибудет на место авиакатастрофы под Харьковом .

Источник в Минобороны предположил, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя.

Станом на ранок 26 вересня рятувальники знайшли "чорні скриньки" і ще одне тіло, на місці катастрофи тривають пошукові роботи. Также по факту катастрофы самолета было открыто уголовное дело.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы в Харьковской области. Как сообщили в ГСЧС, на месте аварии были найдены тела еще двух курсантов, таким образом, спасатели нашли тела всех погибших.