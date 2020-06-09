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09 червня 2020, 12:36 6

Єрмак збирав голоси для зняття спікера Ради Разумкова - нардеп

09 червня 2020, 12:36 6
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За допомогу, він пропонував фракції ОПЗЖ крісло першого віце-спікера
За допомогу, він пропонував фракції ОПЗЖ крісло першого віце-спікера
Фото: Facebook
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Нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак вів переговори з фракціями в парламенті про зняття з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю нардепа виданню "Цензор.нет".

"За тією інформацією, якою я зараз володію, Єрмак вів переговори з представниками фракцій з приводу того, чи дадуть вони голоси за зняття Разумкова... Мені конкретна людина, представник однієї з фракцій сказав. Я вирішив уточнити в двох інших фракціях. Там підтвердили: так, були такі розмови", - зазначив нардеп.

За словами Лерос, в обмін на участь в такій комбінації фракції ОПЗЖ пропонували крісло першого віце-спікера парламенту.

Мене бентежить, коли некомпетентна людина, яка не займається своїми справами, влазить у справи парламенту. Єрмак знищує парламентаризм; знищує вище керівництво країни. Це ж моя рідна країна, чому мені це повинно бути байдуже?", - обурюється поведінкою Єрмака Лерос.

Крім того, нардеп порадив Єрмаку залишити свої спроби лізти у справи парламенту і не "знищувати парламентаризм".

Нагадаємо, раніше Лерос розповів, що компании, яку "кришує" Єрмак, з бюджету виплатили 10 млн євро.

Також нардеп відомий тим, що розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому там Єрмак.

Раніше Гео Лерос неодноразово писав про нібито корупційних зв'язках поточного глави Офісу президента. А стосовно брата голови ВП почнуть розслідування.

Так, 20 травня під час закритій прес-конференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.

20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус" провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лерос, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.

Офіс президента конфлікт корупція Дмитро Разумков Гео Лерос Денис Єрмак
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