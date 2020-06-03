"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак

Після призначення Дениса Єрмака головою ОП, всі справи проти "смотрящого" зам'яли

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Після призначення Дениса Єрмака головою ОП, всі справи проти "смотрящого" зам'яли

Народний депутат України від "Слуги народу" Гео Лерос передав в Національне антикорупційне бюро, а також журналістам проекту Bihus.info інформацію, яка може розпочати резонансне розслідування відносно Дениса Комарницького, якого нардеп називає головним "смотрящим" по Києву.

Про це пише RegioNews з посиланням на посаду нардепа в Facebook.

НАБУ отримало дуже резонансну інформацію, яка розкриє всім очі і покаже потворне закулісся політики, коли влада, опозиція і просто бандити зливаються в одне ціле для організації корупційних оборудок у столиці", - зазначив нардеп.

За його словами, головний герой і організатор схем - Денис Комарницький. Прикриває бізнесмена і колишнього політика народний депутат Микола Тищенко та його кум Єрмак, "яким він носить коробки на Банкову з авто Комарницького".

Депутат наводить низку викривальних матеріалів проти Комарницького, зокрема вважає його відповідальним за схеми при будівництві Подільсько-Воскресенського мосту в Києві.

Так, у 2016 році компанія "ЕКО-БУД-ТРЕЙД", у якій кінцевими бенефіціарами є Комарницький, Кучер і Микитась, через підставну особу виграла тендер на будівництво частини Подільсько-Воскресенського мосту.

При цьому, депутат називає компанію прокладкою – вона, нібито не має своїх будівельних потужностей і співробітників, залучає на всі роботи субпідрядні організації з обов'язковим "відкатом".

Тільки за період з 01.08.2019 за 30.04.2020 на підприємство з міського бюджету перераховано 1 млрд 167 млн грн. За наявною інформацією, з субпідрядників за цей же період було зібрано 318 млн грн "чорного налу", - заявив нардеп.

Як зазначає Лерос, проти Комарницького не раз відкривали кримінальні справи і проводили обшук у його офісі. Проте все змінилося з приходом Андрія Єрмака на посаду глави Офісу президента.

Після приходу Єрмака, всі справи зам'яли і Комарницький став повноправним "смотрящим" у столиці", - вважає нардеп.

Гео Лерос також зазначив, що передав в НАБУ і журналістам імовірну копію даних з комп'ютера Дениса Комарницького, на якому знаходяться дані, які підтверджують усі його слова.

Виписки з рахунків, схеми, договорняки, понятійні корупційні угоди, тіньові потоки і дерибан. Це десятки гігабайт і тисячі документів", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше Гео Лерос неодноразово писав про нібито корупційних зв'язках поточного глави Офісу президента. А стосовно брата голови ВП почнуть розслідування.

Так, 20 травня під час закритої пресконференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.

20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус" провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрея Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продажу посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лерос, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрея Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.