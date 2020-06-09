Ермак собирал голоса для снятия спикера Рады Разумкова - нардеп

За помощь, он предлагал фракции ОПЗЖ кресло первого вице-спикера

За помощь, он предлагал фракции ОПЗЖ кресло первого вице-спикера

Фото: Facebook

Нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак вел переговоры с фракциями в парламенте о снятии с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью нардепа изданию "Цензор.нет".

"По той информации, которой я сейчас обладаю, Ермак вел переговоры с представителями фракций по поводу того, дадут ли они голоса за снятие Разумкова... Мне конкретный человек, представитель одной из фракций сказал. Я решил это уточнить в двух других фракциях. Там подтвердили: да, были такие разговоры", - отметил нардеп.

По словам Лероса, в обмен на участие в такой комбинации фракции ОПЗЖ предлагали кресло первого вице-спикера парламента.

Меня смущает, когда некомпетентный человек, который не занимается своими делами, влезает в дела парламента. Ермак уничтожает парламентаризм; уничтожает высшее руководство страны. Это же моя родная страна, почему мне это должно быть безразлично?", - возмущается поведением Ермака Лерос.

Помимо того, нардеп посоветовал Ермаку оставить свои попытки лезть в дела парламента и не "уничтожать парламентаризм".

Напомним, ранее Лерос рассказал, что компании, которую "крышует" Ермак, с бюджета выплатили 10 млн евро.

Также нардеп известен тем, что рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем там Ермак.

Ранее Гео Лерос неоднократно писал о якобы коррупционных связях текущего главы Офиса президента. А в отношении брата главы ОП начнут расследование.

Так, 20 мая во время закрытой пресс-конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.

20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.