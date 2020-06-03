"Плівки Єрмака": щодо брата голови ОП почнуть розслідування

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу

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Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ВАКС на сторінці у Facebook.

Мова йде про відеозаписи, на яких нібито Єрмак пропонує за хабарі державні посади.

Cлідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу представника народного депутата IX скликання та зобов'язала уповноважену особу НАБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначалося у заяві. Суд також зобов'язав НАБУ розпочати досудове розслідування за цими фактами", - йдеться в повідомленні.

Так, у заяві містилися дані та обставини щодо оприлюднених раніше відеозаписів, на яких один із родичів високопосадовця Офісу Президента України здійснював "відбір" кандидатів на різноманітні посади в органи державної влади.

Нагадаємо, 20 травня під час закритої прес конференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.

20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус" провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лерос, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.