"Кінець епохи бідності": компанії, яку "кришує" Єрмак, з бюджету виплатили 10 млн євро - нардеп

За словами депутата, фірма має всі ознаки "прокладки"

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За словами депутата, фірма має всі ознаки "прокладки"

Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос опублікував черговий пост у мережі Facebook, щр розкриває корупційні відносини глави Офісу президент Андрія Єрмака і "смотрящого" по Києву Дениса Комарницького.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook нардепа.

Єрмак, тобі тут 10 млн євро на новий Мерседес перерахували. Дивись, не поперхнись!", - так почав свій пост нардеп.

Так, за його даними, тільки за 2 червня цього року на компанію Дениса Комарницького "ЭкоБудТрейд", яку, за словами Лерос "кришує Єрмак і Тищенко", було перераховано з міського бюджету 287 млн грн.

Як зазначає нардеп, при цьому, з серпня 2019 на цю "прокладку", яка не має своїх будівельних потужностей і працівників, і привертає на всі роботи субпідрядні організації з обов'язковим "відкатом", було перераховано майже 1,5 млрд грн.

У Єрмака і Тищенко настав "Кінець епохи бідності", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, Гео Лерос передав в Національне антикорупційне бюро, а також журналістам проекту Bihus.info інформацію, яка може почати резонансне розслідування відносно Дениса Комарницького, якого нардеп називає головним "смотрящим" по Києву.

Також раніше Гео Лерос неодноразово писав про нібито корупційних зв'язках поточного глави Офісу президента. А стосовно брата голови ВП почнуть розслідування.

Так, 20 травня під час закритій прес-конференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.

20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус" провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лерос, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.