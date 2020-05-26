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26 травня 2020, 11:42 27

Нардеп пригрозив Єрмаку новими викриттями

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26 травня 2020, 11:42 27
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Депутат запропонував користувачам соцмережі вказати, через скільки днів викласти "основне відео"
Фото: з відкритих джерел
Депутат запропонував користувачам соцмережі вказати, через скільки днів викласти "основне відео"

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Гео Лерос опублікував в мережі пост, в якому пригрозив главі Офісу президента Андрію Єрмаку новими викриттями.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook нардепа.

"Андрій Борисович, думав цієї папки більше немає?))) Ти навіть зрозуміти не можеш як багато людей тебе ненавидять за те, що ти їх кидав і обманював!
Ці відео, щоб освіжити тобі в пам'яті як проходили зйомки фільму. Освіжити, розворушити, розбурхати...", - написав нардеп.

Судячи з опублікованих фрагментів відео, мова йде про якусь вечірку в ресторані, на якій, можливо, будуть компрометуючі факти, а також про відео, в якому кінорежисер Олексій Шапарєв (фільм "Правило бою", у якому Андрій Єрмак був продюсером), зізнається в тому, що він "з сьогоднішнього дня не п'є взагалі, але буде трохи покуритиме сигарети і травичку... ніяких амфетамінів... ніякого героїну".

Закінчуючи пост, нардеп Лерос запропонував користувачам соціальної мережі вказати, через скільки днів викласти повне відео з Одеси, яке, очевидно, загрожує ще більшими компрометуючими фактами.

Нагадаємо, Гео Лерос написав заяву про злочин в Офіс Генпрокурора, оскільки, за словами Володимира Зеленського, в Офісі президента знали про так званих "плівках Єрмака" ще до їх оприлюднення, але приховали корупційний злочин.

20 травня під час закритої прес конференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.

20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус" провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лерос, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.


Одеса Офіс президента відео Гео Лерос Денис Єрмак
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