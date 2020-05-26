Справа Шеремета: суд продовжив арешт підозрюваних ще на 2 місяці
Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко під вартою до 23 липня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання суду.
Суддя, таким чином, задовольнив клопотання прокурора і продовжив арешт Андрія Антоненко на 2 місяці до 23 липня, а Юлії Кузьменко до 24 липня. У той же час суд відмовив у видачі на поруки Антоненко кільком бажаючим.
Також Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, ще одного підозрюваного у справі Шеремета.
"Суд задовольнив клопотання прокурорів: змінив запобіжний захід з домашнього арешту на заставу в розмірі 168 тисяч гривень, зобов'язав надіти електронний браслет і наклав обов'язки перебувати в районі, в якому розміщена військова частина, де Яна проходить військову службу", - повідомив авдокат підозрюваної Микола Оріховський.
Адвокат також наголосив, що захисники підготують апеляцію на це рішення і вказав, що суддя Віталій Писанець не взяв до уваги надані стороною захисту документи, а також готовність п'ятьох людей взяти Дугарь на поруки.
Нагадаємо, 22 травня поліція завершила розслідування у відношенні підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.
А напередодні, під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.
- 13:02 26 травня У штабі ООС повідомили про новий випадок захворювання коронавірусом серед військових
- 12:46 26 травня Тимошенко підтримає Ляшка на довиборах у Верховну Раду – ЗМІ
- 12:16 26 травня В Карпатах наприкінці весни намело майже півметра снігу
- 12:14 26 травня Уряд звільнив голову Держгеокадастру
- 12:04 26 травня Зґвалтування в Кагарлику: Геращенко прокоментував можливість відставки Авакова
- 11:51 26 травня Гарант не гарантує – адвокат мера Черкас про Володимира Зеленського
- 21:55 25 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини