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26 травня 2020, 10:14 16

Справа Шеремета: суд продовжив арешт підозрюваних ще на 2 місяці

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26 травня 2020, 10:14 16
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Яні Дугарь встановили заставу в розмірі 168 тисяч гривень
Фото: з відкритих джерел
Яні Дугарь встановили заставу в розмірі 168 тисяч гривень

Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко під вартою до 23 липня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання суду.

Суддя, таким чином, задовольнив клопотання прокурора і продовжив арешт Андрія Антоненко на 2 місяці до 23 липня, а Юлії Кузьменко до 24 липня. У той же час суд відмовив у видачі на поруки Антоненко кільком бажаючим.

Також Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, ще одного підозрюваного у справі Шеремета.

"Суд задовольнив клопотання прокурорів: змінив запобіжний захід з домашнього арешту на заставу в розмірі 168 тисяч гривень, зобов'язав надіти електронний браслет і наклав обов'язки перебувати в районі, в якому розміщена військова частина, де Яна проходить військову службу", - повідомив авдокат підозрюваної Микола Оріховський.

Адвокат також наголосив, що захисники підготують апеляцію на це рішення і вказав, що суддя Віталій Писанець не взяв до уваги надані стороною захисту документи, а також готовність п'ятьох людей взяти Дугарь на поруки.

Нагадаємо, 22 травня поліція завершила розслідування у відношенні підозрюваних у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета.

А напередодні, під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.


суд підозра Павло Шеремет апеляція адвокат
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