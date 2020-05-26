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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
26 травня 2020, 10:50 23

Російські кондитери судяться з "Roshen" за етикетки "Ромашки"

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26 травня 2020, 10:50 23
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Європейський суд поки що на стороні росіян
Фото: "Рошен"
Європейський суд поки що на стороні росіян

Московська компанія «Рот Фронт» (Rot Front) хоче через суд Євросоюзу заборонити українській корпорації Roshen використовувати в ЄС етикетку цукерок «Ромашка» із зображенням ромашки.

Про це йдеться у рішенні Європейського суду загальної юрисдикції, пише RegioNews.

Російська фірма вважає, що Roshen не має права використовувати такий зовнішній вигляд етикетки, бо він схожий на їхню продукцію, тому споживач може переплутати виробника. А "Рот Фронт" зареєструвала цю етикетку раніше.

Російська компанія "Рот Фронт" судиться з "Roshen" за "Ромашку" у Європейському суді загальної юрисдикції з 2017 року.

Фото: Главком

У грудні 2016 року українська компанія подала заявку на реєстрацію етикетки, але у 2017-му російська компанія оскаржила цей намір.

У липні 2018 року суд задовольнив заявку російської фірми і відхилив заявку "Roshen".

У листопаді 2018-го суд вже задовольнив вимогу українців — скасував перше рішення і визнав, що етикетки не настільки схожі, аби споживачі їх плутали.

13 травня 2020 року суд скасував останнє рішення і знову став на бік російської компанії.

Судові витрати за "Рот Фронт" має сплатити Бюро інтелектуальної власності Євросоюзу, а Roshen повинна погасити свої витрати сама.

Якщо "Roshen" стоятиме на своєму, сдуова тяганина продовжиться. Європейський суд загальної юрисдикції є судом першої інстанції, його рішення можна оскаржити в Європейському суді.

Нагадаємо, корпорація "Roshen" належить народному депутату, лідеру фракції Європейська солідарність", п`ятому президенту України Петру Порошенку.

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суд Росія Петро Порошенко Рошен Європейський суд цукерки Ромашка
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