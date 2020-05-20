Гео Лерос: доведу, що Єрмак перетворив Офіс президента в злочинне угруповання

Нардеп продовжує звинувачувати керівника ОП в корупції

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Нардеп продовжує звинувачувати керівника ОП в корупції

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос, який раніше оприлюднив так звані "плівки Єрмака", відповів на слова президента Зеленського про те, що справа Єрмака порожня та не має під собою жодних доказів.

Про це він написаву Facebook, передає RegioNews.

За словами народного депутата, він вважає, що Єрмак займається корупцією та торгує національними інтересами, а "порожньою" справу робить глава СБУ Іван Баканов.

Ми своїми очима бачили корупцію на плівках, а порожньою цю "справу" зробить Баканов, тут не потрібно навіть чекати закінчення розслідування. Я не знаю кого саме мав на увазі президент, коли сказав про шантаж, самому тепер цікаво", - написав Лерос.

Він закликав оперувати фактами, і заявив, що доведе факт того, що Офіс президента на чолі з Єрмаком перетворився в організоване злочинне угруповання.

Він також пообіцяв опублікувати і показати усі факти.

Я тепер розумію для чого Єрмак собі взяв Подоляка (консультант глави офісу президента Михайло Подоляк - ред.). Нагадаю, що Льовочкін вже одному президенту радив, але ці поради ведуть точно не на Олімп. І я точно знаю, що повноваження Подоляка не обмежені спамом сторінки президента таблом Єрмака і цензурою в ЗМІ. Скоро покажу на фактах. ЧекайТе!", - зазнача Лерос.

Нагадаємо, 20 травня під час закритої пресконференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.

20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус” провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.