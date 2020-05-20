Гео Лерос: докажу, что Ермак превратил Офис президента в преступную группировку

Нардеп продолжает обвинять руководителя ОП в коррупции

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Нардеп продолжает обвинять руководителя ОП в коррупции

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос, который ранее обнародовал так называемые "пленки Ермака", ответил на слова президента Зеленского о том, что дело Ермака пустое и не имеет под собой никаких доказательств.

Об этом он написал Facebook, передает RegioNews.

По словам народного депутата, он считает, что Ермак занимается коррупцией и торгует национальными интересами, а "пустым" дело делает глава СБУ Иван Баканов.

Мы своими глазами видели коррупцию на плёнках, а пустым это "дело" сделает Баканов, тут не нужно даже ждать окончания расследования. Я не знаю кого именно имел ввиду президент, когда сказал про шантаж, самому теперь интересно", - написал Лерос.

Он призвал оперировать фактами, и заявил, что докажет факт того, что Офис президента во главе с Ермаком превратился в организованную преступную группировку.

Он также пообещал опубликовать и показать все факты.

Я теперь понимаю для чего Ермак себе взял Подоляка (консультант главы офиса президента Михаил Подоляк - ред.). Напомню, что Левочкин уже одному президенту советовал, но эти советы ведут точно не на Олимп. И я точно знаю, что полномочия Подоляка не ограничены спамом страницы президента таблом Ермака и цензурой в СМИ. Скоро покажу на фактах. ЖдиТе!", - отметил Лерос.

Напомним, 20 мая во время закрытой пресс конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.

20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.