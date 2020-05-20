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20 травня 2020, 14:56 17

За місяць ми зможемо вийти з карантину - Зеленський

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20 травня 2020, 14:56 17
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Президент вважає, що через місяць "все заспокоїться"
president.gov.ua
Президент вважає, що через місяць "все заспокоїться"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що вже через місяць Україна зможе вийти зі всіх етапів карантину, запровадженого для боротьби з епідемією COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на брифінг президента.

"Я думаю, що через місяць все заспокоїться. Я думаю, що за місяць ми зможемо вийти з усіх етапів (карантину - ред.), - сказав Зеленський.

За його словами, це стане можливим, якщо не буде другої хвилі епідемії. А недопущення другого спалаху коронавірусної інфекції завдання не тільки держави, але й місцевої влади.

Тут все залежить не тільки від держави, тому що у нас в державі все працює, але і трошки від місцевої влади. Першу хвилю ми вже пройшли, я в цьому впевнений", - зазначив Президент.

Нагадаємо, карантин в Україні введено з 12 березня з метою протидії поширенню коронавіруса.

Читайте також: в Україні загальне число інфікованих становить 19 230 осіб, з них 1 376 дітей і 3 757 медпрацівників.


коронавірус Володимир Зеленський карантин епідемія
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