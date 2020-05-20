За місяць ми зможемо вийти з карантину - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що вже через місяць Україна зможе вийти зі всіх етапів карантину, запровадженого для боротьби з епідемією COVID-19.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на брифінг президента.
"Я думаю, що через місяць все заспокоїться. Я думаю, що за місяць ми зможемо вийти з усіх етапів (карантину - ред.), - сказав Зеленський.
За його словами, це стане можливим, якщо не буде другої хвилі епідемії. А недопущення другого спалаху коронавірусної інфекції завдання не тільки держави, але й місцевої влади.
Тут все залежить не тільки від держави, тому що у нас в державі все працює, але і трошки від місцевої влади. Першу хвилю ми вже пройшли, я в цьому впевнений", - зазначив Президент.
Нагадаємо, карантин в Україні введено з 12 березня з метою протидії поширенню коронавіруса.
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