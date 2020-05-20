Зеленський на виборах мера Києва підтримає кандидата від "Слуги народу”

Планують обрати найкращу кандидатуру

Фото: Офіс президента

Планують обрати найкращу кандидатуру

Президент України Володимир Зеленський під час місцевих виборів буде підтримувати кандидата у мери Києва від партії “Слуга народу”.

Про це він заявив під час закритої пресконференції 20 травня в Маріїнському парку, передає RegioNews.

Він також підтвердив, що провладна партія визначиться із кандидатом у мери столиці через праймеріз.

Що стосується праймеріз, я в Києві буду підтримувати, чесно буду підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуги народу". Чи буде праймеріз? Буде", - сказав Зеленський.

За його словами, у праймеріз на кандидата в мери обов’язково будуть брати участь не тільки люди із "Слуги народу".

Будуть і кандидати від "Слуги народу", я маю на увазі ті, хто є депутатами, і будуть незалежні люди, які готові боротися на відкритому праймеріз на засіданні нашої фракції и партії", - додав він.

Президент уточнив, що підтримає лише найкращу кандидатуру.

Нагадаємо, народні депутати від фракції "Слуга народу" провели збір підписів під зверненням до Президента Зеленського із проханням провести праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.

Також повідомлялося, що представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.

Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання громадян.