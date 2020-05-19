В Офісі президента "загубили" Єрмака

В офіційному пресрелізі забули згадати про участь глави ОП у важливій зустрічі

Фото: Офіс президента

В офіційному пресрелізі забули згадати про участь глави ОП у важливій зустрічі

19 травня президент Володимир Зеленський провів зустріч щодо пришвидшення зростання експорту та залучення інвестицій в Україну.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Згідно із повідомленням, опублікованим на сайті, в зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступники керівника ОП Ігор Жовква та Юлія Ковалів, радник президента Олег Устенко та секретар Національної інвестиційної ради Леван Варшаломідзе.

Як видно із фоторгафії зустрічі, у ній також брав участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, однак в тексті повідомлення ніяких згадок про нього немає.

Зрозуміло, що будучи присутнім на зустрічі, керівник Офісу президента повинен був також брати участь в обговоренні, однак і про це згадок в офіційному релізі немає.

Нагадаємо, президент Зеленський призначив Наталію Кондрашову, яку вважають креатурою голови Офісу президента Андрія Єрмака, головою Печерської РДА в Києві.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лерос, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.