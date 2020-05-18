Запуск транспорту в регіонах і виплати медикам: стало відомо, про що говорили на нараді у Зеленського

В регіони відправлять більше 70 тисяч костюмів біологічного захисту для медиків

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В регіони відправлять більше 70 тисяч костюмів біологічного захисту для медиків

У 14 областях України вже повністю виплатили 300% надбавки до заробітної плати за березень лікарям, які працювали з хворими COVID-19, решта областей розрахуються в найближчі дні, також регіони почали виплати доплат за квітень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує RegioNews.

Профільне міністерство вже почало укладати контракти на закупівлю засобів захисту від коронавіруса. Також сьогодні в регіони відправлять більше 70 тисяч костюмів біологічного захисту для медиків, які працюють з пацієнтами, хворими COVID-19", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

На нараді з членами Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту на черговому етапі ослаблення карантину.

Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість забезпечення безпеки. Люди виходять на роботу, і їм потрібно дати можливість добиратися. Головне – пам'ятати про безпеку", – зазначив Володимир Зеленський.

Проте, голова МОЗ зазначив, що зараз ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, за словами міністра, проводиться мало тестів на COVID-19, проте становище там можна змінити протягом тижня.

Нагадаємо, Максим Степанов представив 4 етапи виходу з карантину, а Владислав Криклій - план з 3 етапів для відновлення роботи транспорту.

Раніше повідомлялося, станом на 18 травня в Україні зафіксовано 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за добу підтверджено 325 нових випадків.