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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 мая 2020, 16:36 65

В Офисе президента "потеряли" Ермака

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19 мая 2020, 16:36 65
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В официальном пресс-релизе забыли упомянуть про участие главы ОП в важной встрече
Фото: Офис президента
В официальном пресс-релизе забыли упомянуть про участие главы ОП в важной встрече

19 мая президент Владимир Зеленский провел встречу относительно ускорения роста экспорта и привлечения инвестиций в Украину.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте, в ней приняли участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместители руководителя ОП Игорь Жовква и Юлия Ковалив, советник президента Олег Устенко и секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе.

Как видно из фотографии встречи, в ней также участвовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, однако в тексте сообщения никаких упоминаний о нем нет.

Понятно, что присутствуя на встрече, руководитель Офиса президента должен был также участвовать в обсуждении, однако и об этом упоминаний в официальном релизе нет.

Напомним, президент Зеленский назначил Наталью Кондрашову, которую считают креатурой главы Офиса президента Андрея Ермака, председателем Печерской РГА в Киеве.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.


политика Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента
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