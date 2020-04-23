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23 квітня 2020, 13:37 22

Зеленський: рейс "Мрії” може увійти до книги рекордів Гіннеса

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23 квітня 2020, 13:37 22
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Транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю
Фото: president.gov.ua
Транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю

Про це розповів Президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі літака, передає RegioNews.

"Сьогодні ми зустрічаємо наш літак "Мрія", великий вантаж, один з і найбільших вантажів за останні тижні, які ми зустрічаємо з Китайської Народної Республіки. Наша "Мрія" привезла в Україну 12 млн масок як для лікарень, так і для аптечної мереж, також привезли біля 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів п’ятого рівня захисту", - прокоментував Зеленський.

Президент підкреслив, що нинішній рейс за об'ємом вантажу є рекордом і може увійти до Книги рекордів Гіннеса.

"Ми пишаємося "Антоновим" і всіма екіпажами і вдячні усім, хто допомагає, перш за все, українцям і всім іншим країнам", - додав президент.

Як повідомлялось раніше, в Офісі президента повідомили , що в Україні досліджуватимуть препарат, який допомагає при ускладненнях після коронавірусу.

Нагадаємо, за словами головного санітарного лікара Віктора Ляшка, українські вчені, які винайдуть вакцину від коронавірусу, отримають мільйон доларів.


коронавірус Володимир Зеленський Офіс президента медики захист
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