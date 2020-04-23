Зеленський: рейс "Мрії” може увійти до книги рекордів Гіннеса

Транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю

Фото: president.gov.ua

Транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю

Про це розповів Президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі літака, передає RegioNews.

"Сьогодні ми зустрічаємо наш літак "Мрія", великий вантаж, один з і найбільших вантажів за останні тижні, які ми зустрічаємо з Китайської Народної Республіки. Наша "Мрія" привезла в Україну 12 млн масок як для лікарень, так і для аптечної мереж, також привезли біля 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів п’ятого рівня захисту", - прокоментував Зеленський.

Президент підкреслив, що нинішній рейс за об'ємом вантажу є рекордом і може увійти до Книги рекордів Гіннеса.

"Ми пишаємося "Антоновим" і всіма екіпажами і вдячні усім, хто допомагає, перш за все, українцям і всім іншим країнам", - додав президент.

Як повідомлялось раніше, в Офісі президента повідомили , що в Україні досліджуватимуть препарат, який допомагає при ускладненнях після коронавірусу.

Нагадаємо, за словами головного санітарного лікара Віктора Ляшка, українські вчені, які винайдуть вакцину від коронавірусу, отримають мільйон доларів.