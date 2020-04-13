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Ігор Пилипенко
Редактор
13 квітня 2020, 14:30 20

Денісова анонсувала обмін полоненими цього тижня

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13 квітня 2020, 14:30 20
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Вже цього тижня відбудеться обмін полоненими за принципом "всіх на всіх"
Фото: Facebook
Вже цього тижня відбудеться обмін полоненими за принципом "всіх на всіх"

Про це в ефірі каналу "Україна24" заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає RegioNews.

"Держава і Президент збираються повернути усіх громадян України, які знаходяться на окупованих територіях та в Росії", - сказала вона.

За її словами, після звільнення всі, хто повернуться, пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію у порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я та головним санітарним лікарем.

Вона зазначила, що в деяких українців, які перебувають у російських в'язницях, зокрема у "Лефортово", є симптоми коронавірусної інфекції, ця інформація перевіряється.

"Як тільки у мене з'явиться точна інформація, я повідомлю додатково", - додала вона.

Нагадаємо, до підготовленого Україною списку із 200 військовополонених, які утримуються ОРДЛО і Російській Федерації, було включено 86 незаконно ув’язнених кримських татар.

Пізніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що кримські татари, включені в список на обмін, можуть відмовитися приймати в ньому участь, якщо дізнаються, що їх змінюють "на бандитів".


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