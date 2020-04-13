Не довіряють нікому: жодна з владних інституцій не змогла набрати бодай 50% підтримки електорату у боротьбі з COVID-19

Найгірші оцінки за протидію коронавірусу отримали міністерство охорони здоров’я та міністерство внутрішніх справ. Якщо ж розглядати ефективність влади загалом, то антирекорд встановила Верховна Рада, якій довіряють тільки 18% опитаних

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Найгірші оцінки за протидію коронавірусу отримали міністерство охорони здоров’я та міністерство внутрішніх справ. Якщо ж розглядати ефективність влади загалом, то антирекорд встановила Верховна Рада, якій довіряють тільки 18% опитаних

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