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13 квітня 2020, 18:04 4

Не довіряють нікому: жодна з владних інституцій не змогла набрати бодай 50% підтримки електорату у боротьбі з COVID-19

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13 квітня 2020, 18:04 4
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Найгірші оцінки за протидію коронавірусу отримали міністерство охорони здоров’я та міністерство внутрішніх справ. Якщо ж розглядати ефективність влади загалом, то антирекорд встановила Верховна Рада, якій довіряють тільки 18% опитаних
Фото: Shutterstock
Найгірші оцінки за протидію коронавірусу отримали міністерство охорони здоров’я та міністерство внутрішніх справ. Якщо ж розглядати ефективність влади загалом, то антирекорд встановила Верховна Рада, якій довіряють тільки 18% опитаних

Результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-7 квітня 2020 року серед мешканців Києва, свідчать, що ні президент, ні прем’єр, ні Верховна рада не мають довіри населення у боротьбі з коронавірусом, пише RegioNews.

Реакцію президента Зеленського на загрозу розповсюдження коронавірусу в Україні 47% опитаних вважають ефективною, 35% – дають протилежні оцінки.

Дії Міністерства охорони здоров’я вважають ефективними 38%, неефективними - 42%, 20% – не змогли відповісти.

Щодо Міністерства внутрішніх справ, то 38% вважають дії цієї інституції ефективними, 35% – неефективними, 27% – не змогли оцінити.

Щодо ефективності дій прем’єр-міністра Д.Шмигаля, то 40% опитаних було важко відповісти на це питання. 28% – оцінили його дії як ефективні, 32% – як неефективні.

Якщо розглядати діяльність керівництва держави загалом, то 43% опитаних скоріше задоволені діяльністю президента Зеленського, 44% – дали протилежні оцінки.

Діяльністю Прем’єр-міністра Шмигаля задоволені – 21%, не задоволені – 37%. При цьому 43% поки не змогли дати оцінок його роботи.

Діяльністю Верховної ради України задоволені 18%, не задоволені – 63%, не змогли оцінити – 19%.

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