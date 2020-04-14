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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
14 квітня 2020, 14:25 30

Місяць карантину: як змінилися політичні симпатії українців

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14 квітня 2020, 14:25 30
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У квітні 2020 року лідером електоральних симпатій українців залишається партія "Слуга народу", за неї готові проголосувати 38,1% опитаних, слідом за нею іде партія "Європейська Солідарність" із результатом 15,4%
Фото: flickr
У квітні 2020 року лідером електоральних симпатій українців залишається партія "Слуга народу", за неї готові проголосувати 38,1% опитаних, слідом за нею іде партія "Європейська Солідарність" із результатом 15,4%

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові віддати голос 14,1%, партія "Батьківщина" може розраховувати на підтримку населення у 9,1% голосів.

Зазначається, що всі інші партії мають рейтинг менше 4%. Водночас високий відсоток виборців, які не визначилися з вибором (майже 20%).

55% українців вважають дії Володимира Зеленського у відповідь на розгортання епідемії коронавірусу ефективними, 31% вважають, що Зеленський не справляється із загрозою коронавірусу.

Більшість опитаних (61%) вважають, що запроваджені карантинні заходи в Україні є оптимальними, 17% переконані, що вони є м’якими, і 15% вважають, що ці заходи є надто жорсткими.

Опитування проводилося з 10 по 12 квітня серед 2000 дорослих респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Нагадаємо, згідно із даними соціологічного опитуванн центру SOCIS, у березні 2020 року рейтинг президента України Володимира Зеленського залишається найвищим, другу сходинку займає Петро Порошенко, а рівень підтримки Юлії Тимошенко суттєво знизився.

13 квітня повідомлялось, що згідно із результатами останнього опитування, якби місцеві вибори відбулись найближчим часом, більшість Киян готові підтримати чинного міського голову Віталія Кличка.


партїї рейтинг опитування Слуга народа соціологія
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