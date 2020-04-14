Місяць карантину: як змінилися політичні симпатії українців
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.
За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові віддати голос 14,1%, партія "Батьківщина" може розраховувати на підтримку населення у 9,1% голосів.
Зазначається, що всі інші партії мають рейтинг менше 4%. Водночас високий відсоток виборців, які не визначилися з вибором (майже 20%).
55% українців вважають дії Володимира Зеленського у відповідь на розгортання епідемії коронавірусу ефективними, 31% вважають, що Зеленський не справляється із загрозою коронавірусу.
Більшість опитаних (61%) вважають, що запроваджені карантинні заходи в Україні є оптимальними, 17% переконані, що вони є м’якими, і 15% вважають, що ці заходи є надто жорсткими.
Опитування проводилося з 10 по 12 квітня серед 2000 дорослих респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Нагадаємо, згідно із даними соціологічного опитуванн центру SOCIS, у березні 2020 року рейтинг президента України Володимира Зеленського залишається найвищим, другу сходинку займає Петро Порошенко, а рівень підтримки Юлії Тимошенко суттєво знизився.
13 квітня повідомлялось, що згідно із результатами останнього опитування, якби місцеві вибори відбулись найближчим часом, більшість Киян готові підтримати чинного міського голову Віталія Кличка.
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