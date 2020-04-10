СБУ допитала Гео Лероса у справі плівок брата Єрмака
Про це передає RegioNews з посиланням на Facebook Гео Лероса та на коментар виданню "Українська правда" його адвоката Масі Найєма.
За словами Гео Лероса, його допитували близько 40 хвилин, він відповів на 10-15 запитань.
"Вони більше стосувались, чи знайомий я з фігурантами цих відео, чи ми зустрічались, чи щось вони мені передавали чи не передавали", - повідомив він.
Лерос зазначив, що на допиті був присутній із адвокатом і відповів на ті запитання, які йому задали. Він написав пост у Facebook, в якому назвав постійні виклики на допити політичним тиском.
"У правоохоронців є вже два свідки, які написали заяви в НАБУ, вони зафіксовані на плівках і імовірно могли вести зйомку. Тепер ви можете у них все дізнатися, а мені більше нічого сказати, крім того, що я вже заявив", - написав Лерос.
За його словами, свідки підтвердили, що очолює корупційну схему Андрій Єрмак і що саме для нього вони збирали гроші, а Денис Єрмак був старшим виконавцем схеми.
Лерос закликав правоохоронців не займатися політичними переслідуваннями на догоду глави Офісу президента, а займатися справою.
У свою чергу адвокат Масі Найєм розповів, що справи стосовно Лероса об'єднали в одне провадження за ч. 2 ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та за ст. 190 ККУ (шахрайство).
В рамках цієї справи СБУ провела допит фігурантів опублікованих відео Дмитра Штанька і Сергія Шумського.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відеозаписів, а до Гео Лероса приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.
3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лероса, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лероса допитали в ДБР.
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