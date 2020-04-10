Тетяна Чорновол прокоментувала обшуки та підпал офісу "Партії регіонів"
Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність" в Facebook, передає RegioNews.
"Коли вони зайшли, то почали зачитувати рішення суду і стало зрозуміло, що це щодо Майдану", – сказала Чорновол.
Проведені обшуки вона назвала політичними репресіями, пов'язує їх із її участю в Революції Гідності і додала, що ДБР висунуло їй підозру за 8 статтями, покарання за якими становить до 15 років.
"Що стосується офісу "Партії регіонів". Чи підпалювала я його? Так, підпалювала. Я вважала це тактичним кроком, оскільки тоді надійшла інформація про вбитих активістів Майдану в Маріїнському парку біля Будинку офіцерів", – додала Чорновол.
Вона уточнила, що тоді разом із чоловіком намагалася прорватися до парку, щоб відвернути увагу силовиків, тому довелося це робити шляхом підпалу офісу.
Під час обшуку в Чоновол було вилучено речі, якими вона користувалася під час Майдану, зокрема одяг, каску і рокзак, а також нагородну зброю і телефон.
Народний депутат Микола Княжицький також додав, що працівники ДБР порушили ряд процесуальних норм, так як в ухвалі вказано, що буде проводитись обшук будинку, однак проводився особистий обшук Чорновол, а також вручили підозру на місці, а не в кабінеті слідчого судді.
Нагадаємо, вранці 10 квітня Тетяна Чорновол повідомила на своїй сторінці в Facebook, що до неї додому приїхав спецназ ДБР з обшуком у справі Майдану.
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