Бойовика "ЛНР" ув'язнили на 15 років

У Тернополі заочно до 15 років ув'язнення засудили бойовика ЛНР, який на Донбасі воював проти ЗСУ на боці російських військових-окупантів

Фото: Pixabay

У Тернополі заочно до 15 років ув'язнення засудили бойовика ЛНР, який на Донбасі воював проти ЗСУ на боці російських військових-окупантів

Про це інформують RegioNews із посиланням на СБУ. Контррозвідники встановили, що мешканець Слов’янська Ігор Кравцов навесні 2014 року добровільно вступив до лав незаконного збройного формування бойовиків "Призрак”. Воював на боці російських окупантів проти бійців ЗСУ, за що неодноразово отримував "відзнаки” самопроголошеної "ЛНР”. Через деякий час зловмисник перейшов до терористичного угруповання "Брянка СССР”. Там виконував обов'язки "заступника командира 1 механізованої роти”. Кравцов брав участь у бойових діях на опорному пункті поблизу міста Первомайськ Луганської області. Суд визнав чоловіка винним за участь у терористичній групі та засудив його до 15 років за гратами. Ігоря Кравцова оголосили в розшук. Як писали RegioNews раніше, СБУ заочно повідомила про вчинення злочину та подала у розшук Дмитра Подліпанова - українця, який виконував обов'язки так званого "міністра транспорту” у невизнаній "ДНР”.

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