СБУ допросила Гео Лероса по делу пленок брата Ермака

В пятницу, 10 марта работники СБУ провели допрос народного депутата фракции "Слуга народа" Гео Лероса по делу видеозаписей коррупции и торговли должностями братом главы Офиса Президента Андрея Ермака

Фото: Facebook

В пятницу, 10 марта работники СБУ провели допрос народного депутата фракции "Слуга народа" Гео Лероса по делу видеозаписей коррупции и торговли должностями братом главы Офиса Президента Андрея Ермака

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Facebook Гео Лероса и на комментарий изданию "Украинская правда" его адвоката Маси Найема.

По словам Гео Лероса, его допрашивали около 40 минут, он ответил на 10-15 вопросов.

"Они больше касались, знаком ли я с фигурантами этих видео, или мы встречались, или что-то они мне передавали или не передавали", - сообщил он.

Лерос отметил, что на допросе присутствовал с адвокатом и ответил на те вопросы, которые ему задали. Он написал пост в Facebook, в котором назвал постоянные вызовы на допросы политическим давлением.

"У правоохранителей есть уже два свидетеля, которые написали заявления в НАБУ, они зафиксированы на пленках и вероятно могли вести съемку. Теперь вы можете у них все узнать, а мне больше нечего сказать, кроме того, что я уже заявил", - написал Лерос.

По его словам, свидетели подтвердили, что возглавляет коррупционную схему Андрей Ермак и именно для него они собирали деньги, а Денис Ермак был старшим исполнителем схемы.

Лерос призвал правоохранителей не заниматься политическим преследованием в угоду главе Офиса президента, а заниматься делом.

В свою очередь адвокат Маси Найем рассказал, что дела в отношении Лероса объединили в одно производство по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и по ст. 190 УК (мошенничество).

В рамках этого дела СБУ провела допрос фигурантов опубликованных видео Дмитрия Штанько и Сергея Шумского.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.