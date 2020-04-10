СБУ допросила Гео Лероса по делу пленок брата Ермака
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Facebook Гео Лероса и на комментарий изданию "Украинская правда" его адвоката Маси Найема.
По словам Гео Лероса, его допрашивали около 40 минут, он ответил на 10-15 вопросов.
"Они больше касались, знаком ли я с фигурантами этих видео, или мы встречались, или что-то они мне передавали или не передавали", - сообщил он.
Лерос отметил, что на допросе присутствовал с адвокатом и ответил на те вопросы, которые ему задали. Он написал пост в Facebook, в котором назвал постоянные вызовы на допросы политическим давлением.
"У правоохранителей есть уже два свидетеля, которые написали заявления в НАБУ, они зафиксированы на пленках и вероятно могли вести съемку. Теперь вы можете у них все узнать, а мне больше нечего сказать, кроме того, что я уже заявил", - написал Лерос.
По его словам, свидетели подтвердили, что возглавляет коррупционную схему Андрей Ермак и именно для него они собирали деньги, а Денис Ермак был старшим исполнителем схемы.
Лерос призвал правоохранителей не заниматься политическим преследованием в угоду главе Офиса президента, а заниматься делом.
В свою очередь адвокат Маси Найем рассказал, что дела в отношении Лероса объединили в одно производство по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и по ст. 190 УК (мошенничество).
В рамках этого дела СБУ провела допрос фигурантов опубликованных видео Дмитрия Штанько и Сергея Шумского.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".
1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.
3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот день Гео Лероса допросили в ГБР.
- 20:45 10 апреля В Киеве не будет комендантского часа - Кличко
- 19:56 10 апреля Зеленский пообещал урезать зарплаты государственных чиновников
- 19:05 10 апреля В Сумской области жертвами коронавируса стали врачи и ребенок
- 19:02 10 апреля Российские соцсети в Украине предлагают запретить еще на три года
- 18:37 10 апреля В зоне ООС оккупанты продолжают бить из артиллерии, один военный ранен
- 18:36 10 апреля Черкасская область: где будут хоронить умерших от COVID-19 и что известно о больных
- 18:22 10 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
- 09:39 03 апреля Все "слуги народа" вступились за Лероса
- 10:22 03 апреля Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка