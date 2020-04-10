СБУ в Миколаївській області відкрила кримінальне провадження на голову ОДА Стадніка

Служба безпеки України в Миколаївській області відкрила кримінальну справу через те, що ОДА не виділила гроші лікарням у період епідемії коронавіруса

Фото: СБУ

Служба безпеки України в Миколаївській області відкрила кримінальну справу через те, що ОДА не виділила гроші лікарням у період епідемії коронавіруса

Про це на засіданні позачергової сесії у п'ятницю, 10 квітня, заявив начальник Управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак, передає RegioNews.

"Спілкувався тільки но з Федоровою (головний лікар Обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова - ред.) ось вона пішла зі сльозами на очах, каже: "Я не знаю, як дивитися зараз підлеглим в очі. Я сьогодні повинна була виплатити аванс, а я не знаю, що їм сказати". Хочу попросити вас усіх, будь ласка, давайте не будемо розповідати казки або доводити один одному, хто не зібрався. Давайте просто максимально швидко зберемося і максимально швидко виділимо гроші, щоб наші медики працювали і у них не було ніяких питань", - заявив він.

На що голова обласної ради Вікторія Москаленко заявила, якщо обласна адміністрація "спустить" готовий проект, то ніяких проблем не буде. А депутат Вадим Олабин дорікнув Герсаку в тому, що він не стежить за тим, що рішення облради досі не реалізується. Після чого Віталій Герсак повідомив, що СБУ вже займається цим питанням.

За інформацією Престопности.НЕТ, буде відкрито кримінальне провадження за статтею 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість). Крім голови ОДА Стадніка, по справі проходять голова бюджетної комісії Федір Барна та заступник голови ОДА Тетяна Стахевич.

Нагадаємо, що депутати обласної ради проголосували за перерозподіл 109 мільйонів на протистояння коронавірусу, але потім виявилося, що голова облради Вікторія Москаленко кнопкодавила і голосувала за свого заступника. На думку Стадніка, гроші на боротьбу з коронавірусом не можуть бути використані, адже було порушення закону.

Проект бюджету області знову відправили на коригування до Миколаївської ОДА.

Голова обласної ради Вікторія Москаленко і ряд депутатів вважають, що Стаднік блокує виділення коштів. Через що медичні працівники області сидять без зарплат.

Депутати Миколаївської обласної ради планували звернутися до президента через бездіяльність Олександра Стадніка, але питання не набрало необхідної кількості голосів.